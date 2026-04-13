Candidata a abrir capital na próxima janela de IPOs, a empresa de saneamento Aegea reportou lucro líquido proforma de R$ 856 milhões em 2025, queda de 31% na comparação com 2024. Já a receita líquida proforma totalizou R$ 18,288 bilhões no ano passado, crescimento de 20,6% ante os R$ 15,158 bilhões registrados em 2024.

O Ebitda proforma totalizou R$ 10,297 bilhões em 2025, alta de 23,5% ante os R$ 8,337 bilhões de 2024. Desconsiderando o impacto positivo não recorrente de créditos de PIS/Cofins na Corsan, o crescimento foi de 16,4% no período.

O desempenho operacional foi impulsionado principalmente pelos reajustes tarifários, pelo aumento do volume faturado e pela maior receita de contraprestação das PPPs.

No caso da receita, também contribuíram a maior receita de construção e a remuneração do ativo financeiro, em função do avanço dos investimentos nas PPPs, com destaque para Ambiental Ceará e Ambiental Paraná 2, além do início de novas operações.

Apesar do avanço operacional, o resultado financeiro pressionou o lucro. O resultado financeiro proforma foi negativo em R$ 6,652 bilhões em 2025, piora de 46,5% em relação ao resultado negativo de R$ 4,539 bilhões em 2024.

A dívida líquida proforma avançou 36,7% na comparação anual, para R$ 47 bilhões. Ao longo do ano, a companhia realizou operações de gestão da dívida, que elevaram o prazo médio da dívida para 7,6 anos, ante 7,4 anos em 2024, e reduziram o custo médio para CDI mais 1,4% ao ano, de CDI mais 1,8% no período anterior.

A alavancagem proforma, medida pela relação dívida líquida/Ebitda, atingiu 4,51 vezes, aumento explicado principalmente pelo maior volume de investimentos com a expansão do portfólio, incluindo a conclusão da aquisição da Regenera Rio (antiga Ciclus Rio) em dezembro de 2025.

Os investimentos (capex) somaram R$ 7,304 bilhões no ano passado, alta de 35% na comparação anual. Considerando todo o ecossistema de empresas geridas, os aportes totalizaram R$ 8,6 bilhões em 2025, incluindo capex e outorgas pagas. Os principais projetos estiveram relacionados à ampliação da cobertura de esgoto e ao início de novas operações.