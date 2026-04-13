A Petrobras aparece na liderança das ações mais recomendadas dentro das carteiras de dividendos para abril. Das dez instituições financeiras consultadas pelo Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado), oito apostaram nos papéis da estatal como forma de receber bons proventos. O Santander, uma das casas a sugerir o papel da petrolífera, afirma que a política de dividendos da Petrobras é compatível com os pares globais.

O Santander destaca ainda que a estatal divulgou resultados financeiros no quarto trimestre de 2025 em linha com o consenso, com cash capex de aproximadamente US$ 6,6 bilhões, ligeiramente acima das expectativas e os dividendos de cerca de US$ 1,5 bilhão, também superando as estimativas do consenso, que previam montante de US$ 1,3 bilhão.

Entre os direcionadores para o resultado da companhia, o Santander pontuou os preços do petróleo acima do esperado, os reajustes consistentes nos preços dos combustíveis e a produção de petróleo acima do previsto.

Em segundo lugar, com cinco indicações, aparecem empatados os papéis da Allos, Itaú e Vale. A Ativa Investimentos explica que optou pelo papel da Allos entendendo o sólido portfólio e dividendos recorrentes, "com um yield perto de 11% para 2026 e um normalizado perto de 8% ao ano", afirmou a Ativa em seu relatório.

Segundo a Ágora Investimentos, que também aposta nas ações da Allos, a tese está ancorada na nova política de dividendos da companhia, com pagamentos mensais de R$ 0,28 a R$ 0,30 por ação em 2026.

"A política é sustentável até 2028, apoiada por R$ 2,1 bilhões em reservas, alavancagem controlada (1,7x Dívida Líquida/Ebitda) e disciplina de capex", explica a Ágora, acrescentando ainda que "os fluxos de projetos multiuso contratados reforçam a visibilidade de caixa. A partir de 2029, a continuidade exigiria recomposição de cerca de R$ 500 milhões. O elevado yield passa a atuar como principal âncora de valuation", conclui a casa.

Na terceira colocação, aparecem as ações da Axia Energia, Copel e Itaúsa, com quatro recomendações cada.

Em seguida, com três recomendações cada, vêm as ações da BB Seguridade, Bradesco, Bradespar, Copasa, Isa Energia e Telefônica Brasil. Com duas indicações cada, a quinta posição ficou com Caixa Seguridade, Cemig, CPFL Energia, Cury e Taesa.

A Daycoval Corretora optou pela manutenção de sua carteira de março para abril, considerando que estão bem posicionados em ativos que combinam alta distribuição dividendos, resiliência operacional e um alto potencial de geração futura de caixa.

Sobre o conflito no Oriente Médio, que trouxe muita volatilidade ao mercado de ações, a corretora afirma que março evidenciou a necessidade de gestão ativa e criteriosa, com atenção ao avanço do conflito, à política monetária, aos preços de combustíveis e ao desempenho setorial nos próximos meses.