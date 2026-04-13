As reuniões anuais de 2029 do Banco Mundial e do Fundo Monetário Internacional serão realizadas em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos, em outubro de 2029. A decisão foi anunciada em comunicado divulgado nesta sexta-feira, 10, após a escolha ter sido chancelada em votação pelos conselhos das duas instituições.

As reuniões anuais reúnem banqueiros centrais, ministros das finanças e do desenvolvimento, líderes do setor privado e uma ampla gama de partes interessadas da sociedade civil, da mídia e da academia para discutir as questões mais prementes da economia global.

As reuniões são geralmente realizadas por dois anos consecutivos na sede do Banco Mundial e do Fundo Monetário Internacional em Washington, D.C., e a cada três anos em um dos países membros dos organismos internacionais.