O etanol é mais competitivo em relação à gasolina apenas em seis Estados na semana encerrada em 11 de abril. Na média dos postos pesquisados no País, o etanol apresenta paridade de 69,28% ante a gasolina, portanto favorável em comparação com o derivado do petróleo, conforme levantamento da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) compilado pelo AE-Taxas.

Em Goiás, a paridade era de 69,79%; em Mato Grosso, de 68,09%; em Mato Grosso do Sul, de 68,04%, no Paraná, de 69,70%, em Roraima, de 69,87%, e em São Paulo, de 67,56%.

Executivos do setor observam que o etanol pode ser competitivo mesmo com paridade maior do que 70%, a depender do veículo em que o biocombustível é utilizado.

Preço do etanol cai em 10 Estados e sobe em 11 e no DF.

Os preços médios do etanol hidratado subiram em 11 Estados e no Distrito Federal, caíram em 10 e ficaram estáveis em 4 na semana encerrada no dia 11 de abril. O Amapá voltou a ter medição, com o litro valendo agora R$ 5,89.

Nos postos pesquisados pela ANP em todo o País, o preço médio do etanol caiu na comparação com a semana anterior, de R$ 4,70 para R$ 4,69 o litro (-0,21%). Em São Paulo, principal produtor e consumidor e Estado com mais postos avaliados, o preço ficou estável, em R$ 4,52 o litro.

A maior alta porcentual na semana, de 3,31%, foi registrada no Pará, de R$ 5,13 para R$ 5,30 o litro. A maior queda ocorreu em Goiás, de -3,09%, de R$ 4,53 para R$ 4,39 o litro.

O preço mínimo registrado na semana para o etanol em um posto foi de R$ 3,79 o litro, em São Paulo. O maior preço, de R$ 6,66, foi observado no Rio Grande do Sul. Já o menor preço médio estadual, de R$ 4,39, foi registrado em Goiás, enquanto o maior preço médio foi verificado no Amapá, de R$ 5,89 o litro.

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