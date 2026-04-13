A seguir, o fechamento dos principais indicadores do mercado financeiro.
BOLSAS
Ibovespa: +1,12%
Pontos: 197.323,87
Máxima de +1,24% : 197.554 pontos
Mínima estável: 195.129 pontos
Volume: R$ 33,45 bilhões
Variação em 2026: 22,47%
Variação no mês: 5,26%
Dow Jones: -0,56%
Pontos: 47.916,57
Nasdaq: +0,35%
Pontos: 22.902,89
Ibovespa Futuro: +0,91%
Pontos: 197.960
Máxima (pontos): 197.985
Mínima (pontos): 195.530
BLUE CHIPS
Itau Unibanco PN
Preço: R$ 46,07
Variação: +0,7%
Petrobras PN
Preço: R$ 49,03
Variação: +2,36%
Bradesco PN
Preço: R$ 20,44
Variação: +0,74%
Ambev ON
Preço: R$ 16,12
Variação: +0,37%
Petrobras ON
Preço: R$ 54,00
Variação: +2,49%
Vale PNA
Preço: R$ 85,59
Variação: +1,06%
MBRF SA ON
Preço: R$ 19,83
Variação: +3,01%
Vale ON
Preço: R$ 85,59
Variação: +1,06%
Itausa PN
Preço: R$ 14,81
Variação: +0,47%
Global 40
Cotação: 704,340 centavos de dólar
(2/4/2026)
CÂMBIO
- Dólar comercial no balcão
Compra: R$ 5,0110
Venda: R$ 5,0115
Variação: -1,03%
- Dólar Paralelo
Compra: R$ 5,10
Venda: R$ 5,20
Variação: -1,12%
- Dólar Ptax
Compra: R$ 5,0223
Venda: R$ 5,0229
Variação: -1,16%
- Dólar Turismo
Compra: R$ 4,9895
Venda: R$ 5,1660
Variação: -1,13%
- Dólar Futuro (maio)
Cotação: R$ 5,0330,
Variação: -0,97%
- Euro
Compra: US$ 1,1723 (às 18h00)
Venda: US$ 1,1728 (às 18h00)
Variação: +0%
- Euro comercial
Compra: R$ 5,8760
Venda: R$ 5,8770
Variação: -0,79%
- Euro turismo
Compra: R$ 5,8560
Venda: R$ 6,1110
Variação: -1,36%
JUROS
- CDB prefixado de 30 dias, 14,57% ao ano.
- Capital de giro, N/A% ao ano.
- Hot money, N/A% ao mês.
- CDI, 14,65% ao ano.
- Over a 14,65%
OURO
- Ouro
Cotação: US$ 4.787,4 por onça-troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 gramas)
Variação: -0,64%