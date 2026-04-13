A seguir, o fechamento dos principais indicadores do mercado financeiro.

BOLSAS

Ibovespa: +1,12%

Pontos: 197.323,87

Máxima de +1,24% : 197.554 pontos

Mínima estável: 195.129 pontos

Volume: R$ 33,45 bilhões

Variação em 2026: 22,47%

Variação no mês: 5,26%

Dow Jones: -0,56%

Pontos: 47.916,57

Nasdaq: +0,35%

Pontos: 22.902,89

Ibovespa Futuro: +0,91%

Pontos: 197.960

Máxima (pontos): 197.985

Mínima (pontos): 195.530

BLUE CHIPS

Itau Unibanco PN

Preço: R$ 46,07

Variação: +0,7%

Petrobras PN

Preço: R$ 49,03

Variação: +2,36%

Bradesco PN

Preço: R$ 20,44

Variação: +0,74%

Ambev ON

Preço: R$ 16,12

Variação: +0,37%

Petrobras ON

Preço: R$ 54,00

Variação: +2,49%

Vale PNA

Preço: R$ 85,59

Variação: +1,06%

MBRF SA ON

Preço: R$ 19,83

Variação: +3,01%

Vale ON

Preço: R$ 85,59

Variação: +1,06%

Itausa PN

Preço: R$ 14,81

Variação: +0,47%

Global 40

Cotação: 704,340 centavos de dólar

(2/4/2026)

CÂMBIO

- Dólar comercial no balcão

Compra: R$ 5,0110

Venda: R$ 5,0115

Variação: -1,03%

- Dólar Paralelo

Compra: R$ 5,10

Venda: R$ 5,20

Variação: -1,12%

- Dólar Ptax

Compra: R$ 5,0223

Venda: R$ 5,0229

Variação: -1,16%

- Dólar Turismo

Compra: R$ 4,9895

Venda: R$ 5,1660

Variação: -1,13%

- Dólar Futuro (maio)

Cotação: R$ 5,0330,

Variação: -0,97%

- Euro

Compra: US$ 1,1723 (às 18h00)

Venda: US$ 1,1728 (às 18h00)

Variação: +0%

- Euro comercial

Compra: R$ 5,8760

Venda: R$ 5,8770

Variação: -0,79%

- Euro turismo

Compra: R$ 5,8560

Venda: R$ 6,1110

Variação: -1,36%

JUROS

- CDB prefixado de 30 dias, 14,57% ao ano.

- Capital de giro, N/A% ao ano.

- Hot money, N/A% ao mês.

- CDI, 14,65% ao ano.

- Over a 14,65%

OURO

- Ouro

Cotação: US$ 4.787,4 por onça-troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 gramas)

Variação: -0,64%


Receba as principais notícias de Juiz de Fora e região em primeira mão! Participe da nossa Comunidade no WhatsApp. Clique no link e inscreva-se