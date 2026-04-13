A operadora de saúde Hapvida disse que não há qualquer decisão formal sobre a venda de ativos na região Sul do País. Em nota, a empresa informou que a presença na região Sul segue relevante para a sua estratégia, e que mantém o compromisso com a continuidade da assistência prestada, com qualidade, eficiência e segurança aos seus beneficiários.

A empresa disse, ainda, que "avalia continuamente alternativas estratégicas com foco no fortalecimento do negócio, em linha com sua disciplina de capital e geração de valor no longo prazo".