No primeiro dia da World Travel Market (WTM) Latin America 2026, o ministro falou sobre a eliminação temporária de tributos sobre o querosene de aviação (QAV) como medida para reduzir a pressão sobre os custos da aviação, que recaem também sobre o turismo global.

Expliquei as medidas do presidente Lula para diminuir o impacto da guerra, disse o ministro ontem (14), ressaltando o interesse do representante do turismo mexicano, Miguel Rodriguez, na iniciativa. E Miguel pediu uma cópia para levar isso para o país dele. Me parece que ficou impressionado com a ação, destacou Feliciano.

Durante encontro com representantes da região, Gustavo Feliciano detalhou o decreto assinado pelo presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, que reduz a zero as alíquotas de PIS/Pasep e Cofins incidentes sobre o QAV. A medida foi recebida como um exemplo prático de resposta rápida a um cenário externo adverso.

O mexicano reiterou o interesse na medida adotada pelo governo brasileiro e levou uma cópia do documento. Estou levando [a sugestão] para o México, pois são medidas que beneficiam os turistas e que podem beneficiar nossos cidadãos, afirmou.

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