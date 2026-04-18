A seguir, o fechamento dos principais indicadores do mercado financeiro.

BOLSAS

Ibovespa: -0,55%

Pontos: 195.733,51

Máxima de +0,94% : 198.666 pontos

Mínima de -0,74% : 195.368 pontos

Volume: R$ 44,73 bilhões

Variação em 2026: 21,48%

Variação no mês: 4,41%

Dow Jones: +1,79%

Pontos: 49.447,43

Nasdaq: +1,52%

Pontos: 24.468,48

Ibovespa Futuro: -0,41%

Pontos: 199.920

Máxima (pontos): 203.470

Mínima (pontos): 199.325

BLUE CHIPS

Itau Unibanco PN

Preço: R$ 46,80

Variação: -0,38%

Petrobras PN

Preço: R$ 46,22

Variação: -4,86%

Bradesco PN

Preço: R$ 21,26

Variação: +1,97%

Ambev ON

Preço: R$ 15,33

Variação: -0,65%

Petrobras ON

Preço: R$ 50,81

Variação: -5,31%

Vale ON

Preço: R$ 89,75

Variação: +2,64%

MBRF SA ON

Preço: R$ 19,61

Variação: -0,2%

Itausa PN

Preço: R$ 14,81

Variação: estável

JBS ON

Preço: R$ 87,76

Variação: -1,08%

Global 40

Cotação: 721,764 centavos de dólar

Variação: +2,47%

CÂMBIO

- Dólar comercial no balcão

Compra: R$ 4,9828

Venda: R$ 4,9833

Variação: -0,19%

- Dólar Paralelo

Compra: R$ 5,10

Venda: R$ 5,20

Variação: +0,08%

- Dólar Ptax

Compra: R$ 4,9689

Venda: R$ 4,9695

Variação: -0,62%

- Dólar Turismo

Compra: R$ 5,0700

Venda: R$ 5,1700

Variação: +0,27%

- Dólar Futuro (maio)

Cotação: R$ 4,9900

Variação: -0,3%

- Euro

Compra: US$ 1,1762 (às 18h27)

Venda: US$ 1,1767 (às 18h27)

Variação: -0,12%

- Euro comercial

Compra: R$ 5,8630

Venda: R$ 5,8640

Variação: -0,32%

- Euro turismo

Compra: R$ 5,9900

Venda: R$ 6,0910

Variação: -0,36%

JUROS

- CDB prefixado de 30 dias, 14,50% ao ano.

- Capital de giro, N/A% ao ano.

- Hot money, N/A% ao mês.

- CDI, 14,65% ao ano.

- Over a 14,65%

OURO

- Ouro

Cotação: US$ 4.879,6 a onça-troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 gramas)

Variação: +1,5%


