A seguir, o fechamento dos principais indicadores do mercado financeiro.
BOLSAS
Ibovespa: -0,55%
Pontos: 195.733,51
Máxima de +0,94% : 198.666 pontos
Mínima de -0,74% : 195.368 pontos
Volume: R$ 44,73 bilhões
Variação em 2026: 21,48%
Variação no mês: 4,41%
Dow Jones: +1,79%
Pontos: 49.447,43
Nasdaq: +1,52%
Pontos: 24.468,48
Ibovespa Futuro: -0,41%
Pontos: 199.920
Máxima (pontos): 203.470
Mínima (pontos): 199.325
BLUE CHIPS
Itau Unibanco PN
Preço: R$ 46,80
Variação: -0,38%
Petrobras PN
Preço: R$ 46,22
Variação: -4,86%
Bradesco PN
Preço: R$ 21,26
Variação: +1,97%
Ambev ON
Preço: R$ 15,33
Variação: -0,65%
Petrobras ON
Preço: R$ 50,81
Variação: -5,31%
Vale ON
Preço: R$ 89,75
Variação: +2,64%
MBRF SA ON
Preço: R$ 19,61
Variação: -0,2%
Itausa PN
Preço: R$ 14,81
Variação: estável
JBS ON
Preço: R$ 87,76
Variação: -1,08%
Global 40
Cotação: 721,764 centavos de dólar
Variação: +2,47%
CÂMBIO
- Dólar comercial no balcão
Compra: R$ 4,9828
Venda: R$ 4,9833
Variação: -0,19%
- Dólar Paralelo
Compra: R$ 5,10
Venda: R$ 5,20
Variação: +0,08%
- Dólar Ptax
Compra: R$ 4,9689
Venda: R$ 4,9695
Variação: -0,62%
- Dólar Turismo
Compra: R$ 5,0700
Venda: R$ 5,1700
Variação: +0,27%
- Dólar Futuro (maio)
Cotação: R$ 4,9900
Variação: -0,3%
- Euro
Compra: US$ 1,1762 (às 18h27)
Venda: US$ 1,1767 (às 18h27)
Variação: -0,12%
- Euro comercial
Compra: R$ 5,8630
Venda: R$ 5,8640
Variação: -0,32%
- Euro turismo
Compra: R$ 5,9900
Venda: R$ 6,0910
Variação: -0,36%
JUROS
- CDB prefixado de 30 dias, 14,50% ao ano.
- Capital de giro, N/A% ao ano.
- Hot money, N/A% ao mês.
- CDI, 14,65% ao ano.
- Over a 14,65%
OURO
- Ouro
Cotação: US$ 4.879,6 a onça-troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 gramas)
Variação: +1,5%