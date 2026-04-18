A expectativa do Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) para o nível de armazenamento no Sul ao fim de abril teve ligeira melhora no mais recente relatório do Programa Mensal de Operação (PMO), elaborado pela instituição.

A região atravessa severa estiagem, com volume de chuvas muito aquém da média histórica nos últimos meses, o que derrubou os volumes de água armazenados nas hidrelétricas do submercado.

Segundo documento divulgado nesta sexta-feira, 17, a projeção é de que o nível dos reservatórios das usinas da região alcance 28,7% no próximo dia 30. O porcentual é superior aos 28,1% indicados na semana passada, mas corresponde a uma queda em relação aos atuais 30,9%.

A melhora na previsão ocorreu mesmo com a piora na expectativa de afluência, que passou de 46% para 45% da média de longo termo (MLT) no mais recente documento divulgado pelo ONS.

O Operador tem adotado uma política operativa de otimização dos recursos para garantir a preservação e a recuperação dos reservatórios.

Também houve melhora na expectativa de armazenamento na região Norte, que passou de 95,8% para 96,3% ao fim de abril, a despeito da diminuição na previsão do volume de água que deve chegar aos reservatórios das hidrelétricas da região, que passou de 83% para 77% da média histórica.

Já no Sudeste/Centro-Oeste, subsistema considerado a caixa d'água do setor elétrico nacional por responder pela maior parcela da capacidade de armazenamento do sistema, a chamada Energia Natural Afluente (ENA) se manteve em 83%. Já a previsão de armazenamento foi reduzida em 0,5 ponto porcentual (pp), para 68,2%, uma evolução positiva frente aos atuais 67,0%.

No Nordeste, a projeção para a ENA também foi mantida, em 85% da MLT. Já a previsão para o nível de armazenamento ao fim de abril foi reduzida em 0,7 pp, para 94,4%, mesmo nível registrado atualmente.

Tags:

ONS