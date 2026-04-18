A produção de petróleo da União atingiu 182 mil barris por dia (bpd) em fevereiro, considerando os contratos de partilha de produção (CPPs) e os acordos de individualização da produção (AIPs), segundo a Pré-Sal Petróleo (PPSA). O volume é 8,9% superior ao de janeiro, quando a fatia da União foi de 167 mil bpd.

Nos contratos de partilha, a parcela de petróleo da União foi de 163 mil bpd, com destaque para Mero, responsável por mais de 80% da produção, com 131,28 mil bpd. Já nos AIPs, a parcela total de petróleo da União foi de 19 mil bpd, 2% superior em relação a janeiro, devido ao maior excedente em óleo do AIP de Atapu. Jubarte apresentou redução devido ao aumento do saldo devedor.

No gás natural, o resultado mensal da parcela da União nos contratos foi 39% inferior ao período anterior, atingindo 120 mil m³ por dia, reflexo do menor excedente de gás em Sapinhoá e dos custos lançados em Sépia.

Nos acordos de individualização da produção, a exportação de gás da União foi de 128 mil m³ por dia no mês de fevereiro. A produção foi 7% inferior ao período anterior, também devido ao aumento do saldo devedor em Jubarte.

Total

A produção total dos campos sob regime de partilha chegou a 1,47 milhão de bpd, 1% acima do mês anterior devido ao retorno das operações das unidades de Atapu e Sépia, bem como pela entrada em operação do segundo poço produtor do campo de Bacalhau.

Problemas operacionais em Búzios implicaram na redução em 10% da sua produção. Desde o início da série histórica, em 2017, a produção acumulada em regime de partilha soma 1,61 bilhão de barris, sendo 122,62 milhões de barris destinados à União.