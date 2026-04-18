O Citi anunciou nesta sexta-feira, 17, os executivos que vão chefiar o banco comercial (Commercial Banking, em inglês) no Brasil e na América Latina, postos ocupados até recentemente por André Cury, que virou o presidente do banco americano no País, com a saída de Marcelo Marangon, que vai para Nova York.
Gaurang Hattangdi será o novo responsável do CCB para América Latina, responsabilidade que acumulará com seu cargo atual como chefe da área global de Cobertura e Empréstimos, de acordo com um comunicado nesta sexta-feira.
O executivo José Alberto Benamor ampliará suas responsabilidades e será o novo chefe do CCB para o Brasil. O Commercial Banking oferece serviços e produtos para empresas.
No Citi, Gaurang é um veterano de casa, com 37 anos de experiência, tendo ocupado cargos de liderança nos setores de Corporate e Commercial Banking. O executivo vai se reportar a Tasnim Ghiawadwala, o chefe global do CCB, e matricialmente a Julio Figueroa, o responsável pelo Citi para América Latina.
Benamor, o novo chefe do banco comercial no Brasil, traz mais de 35 anos de experiência no setor bancário, tendo ingressado no Citi Commercial Bank em 2011, como o responsável pela cobertura de pequenas e médias empresas no Brasil.
"Desde 2021, ele tem sido fundamental para o avanço da estratégia de crescimento do CCB no Brasil", ressalta o comunicado. Benamor também atua como executivo-sênior de Crédito Corporativo. Como o responsável pelo CCB no País, Benamor passará a fazer parte do Comitê Executivo do Citi Brasil.
André Cury foi anunciado no começo de março como o novo presidente do banco americano no Brasil, no lugar de Marcelo Marangon, que está de mudança para Nova York, onde vai assumir um cargo global, como corresponsável pela área de corporate banking do banco norte-americano.