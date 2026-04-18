O presidente da Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, Renan Calheiros (MDB-AL), apresentou nesta sexta-feira, 17, dois requerimentos com foco em operações envolvendo o Banco Regional de Brasília (BRB) e possíveis conexões com a crise do banco Master.

No primeiro pedido, o parlamentar solicita ao ministro Bruno Dantas, do Tribunal de Contas da União, o envio de todas as informações e documentos - inclusive sigilosos - sobre a aquisição, pela Caixa Econômica Federal, de carteiras financeiras do BRB. O requerimento também abrange operações direta ou indiretamente relacionadas ao processo de aquisição do Banco Master, atualmente sob escrutínio de órgãos de controle.

Já no segundo requerimento, direcionado ao próprio BRB, Renan pede acesso a dados detalhados dos últimos oito anos sobre operações do banco com entes públicos. O pedido inclui contratos com fundos de previdência de servidores estaduais e municipais, aquisição de folhas de pagamento de servidores, uso de depósitos judiciais e demais operações vinculadas a estados e municípios.

Segundo o senador, as medidas são necessárias para aprofundar o acompanhamento das investigações sobre o Banco Master e identificar eventuais impactos no sistema financeiro e em recursos públicos.