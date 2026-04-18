O secretário de Comércio dos EUA, Howard Lutnick, afirmou nesta sexta-feira, 17, que o presidente norte-americano, Donald Trump, considera o atual tratado entre Estados Unidos, México e Canadá (USMCA) um mau acordo, que precisa ser "reconsiderado e reimaginado". Em conferência do Semafor, ele também fez duras críticas à postura do Canadá nas negociações com Washington.

"Eles são péssimos", disse Lutnick, acrescentando que a estratégia do primeiro-ministro Mark Carney em relação à China é equivocada. O USMCA passará por revisão formal nos próximos meses, e autoridades do governo Trump devem buscar mudanças. A incerteza sobre o acordo - que permite que a maior parte das exportações canadenses aos EUA entre sem tarifas - tem pesado sobre planos de investimento e contratação.

"Fazer com que México e Canadá sejam tratados como Geórgia e Alabama sem que estejam comprometidos é um mau acordo", disse. "Há muita coisa boa, mas também muita coisa ruim, e ele precisa ser reconsiderado em benefício dos EUA."

Um representante do ministro canadense responsável pelas negociações, Dominic LeBlanc, não comentou. Na semana passada, o representante de Comércio dos EUA (USTR), Jamieson Greer, disse que houve progresso com o México, mas que ainda há questões pendentes com o Canadá.

Lutnick também criticou os esforços de Carney para fortalecer laços com a China. O Canadá concordou em reduzir tarifas sobre alguns veículos elétricos chineses em troca de alívio tarifário para produtos agrícolas. "Ele acha que a economia chinesa vai comprar seus produtos?", questionou. "A China é voltada à exportação. Então ele volta e diz: 'vamos aceitar os carros deles'. Isso é loucura?"

O governo Trump ameaçou impor tarifas elevadas sobre exportações canadenses caso Ottawa feche um amplo acordo com Pequim. Carney nega essa possibilidade. O enviado dos EUA em Ottawa, Pete Hoekstra, disse que canadenses com veículos elétricos chineses não poderão entrar nos EUA com esses carros.

*Fonte: Dow Jones Newswires.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação da Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.