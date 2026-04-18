O ouro fechou em alta na sessão desta sexta-feira, 17, em meio a certo alívio das tensões no cenário geopolítico com a liberação do Estreito de Ormuz e o início do cessar-fogo entre Israel e Líbano. Um dólar mais fraco, também em reação às mudanças no Oriente Médio, ajudaram a manter o ouro valorizado.

Na Comex, divisão de metais da bolsa de Nova York (Nymex), o ouro para junho encerrou em alta de 1,5%, a US$ 4.879,6 por onça-troy, registrando ganho semanal de 1,9%. Já a prata para maio fechou com avanço de 4%, a US$ 81,842, subindo 7% na semana.

O Irã anunciou nesta sexta pela manhã que o Estreito de Ormuz está aberto e deve permanecer assim pelo tempo que durar a trégua entre Israel e Líbano, que tem duração prevista de 10 dias. Em publicação na rede social Truth Social, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que os israelenses estão "proibidos" de bombardear Beirute. Também contribuindo com o otimismo, a mídia internacional afirmou que os EUA devem se reunir com os iranianos neste fim de semana, com a expectativa de que um acordo definitivo para encerrar a guerra seja firmado.

Analistas do Commerzbank destacam que as esperanças para o fim da guerra aliviam "as preocupações de que os bancos centrais terão que responder aos maiores riscos de inflação com uma política monetária mais restritiva, aumentando assim o custo de oportunidade de manter o ouro".

Após as novidades no fronte diplomático, o mercado passou a acreditar na possibilidade do Federal Reserve (Fed) cortar os juros ainda em 2026. Segundo a ferramenta do CME Group, a maior parte dos investidores acredita que as taxas serão reduzidas em dezembro.

Também em reação ao noticiário geopolítico, o dólar recuou, deixando o ouro mais barato para compradores com moedas diferentes do dólar. O índice DXY, que mede a força da moeda ante pares globais, chegou a 98,023 por volta das 14h30 (de Brasília).

*Com informações de Dow Jones Newswires.