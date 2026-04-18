O preço médio do diesel no Brasil fechou a primeira quinzena de abril em alta nos postos de abastecimento, apesar de uma leve queda na primeira semana do mês comparada ao mesmo período de março, segundo dados do Índice de Preços Edenred Ticket Log (IPTL). O diesel S-10 fechou o período em alta de 17,35%, enquanto a gasolina subiu 6,46% nos primeiros 15 dias do mês.

Na comparação entre a última semana de março e o começo de abril, o diesel comum recuou 0,53%, de R$ 7,61 para R$ 7,57, interrompendo uma sequência de altas; o diesel S-10 ficou praticamente estável, com leve avanço de 0,16%, a R$ 7,72.

Apesar do alívio pontual, o consolidado da quinzena ainda mostra pressão relevante. Entre 13 de março e 14 de abril, o diesel comum subiu de R$ 6,52 para R$ 7,56 e o S-10 avançou de R$ 6,57 para R$ 7,71, refletindo a volatilidade do petróleo no período.

No mesmo recorte quinzenal, a gasolina passou de R$ 6,50 para R$ 6,92 e o etanol, de R$ 4,77 para R$ 4,89. No recorte semanal mais recente, as altas foram mais moderadas: 0,17% para a gasolina e 0,12% para o etanol.

Para o diretor de Unidades de Negócio da Edenred Mobilidade, Vinicios Fernandes, a queda na primeira semana de abril não significa, necessariamente, mudança de tendência.

"Embora a primeira semana de abril tenha trazido um leve alívio nos preços do diesel, o comportamento da quinzena mostra que o combustível ainda acumula uma alta significativa. Esse tipo de oscilação é comum em mercados pressionados, especialmente quando há fatores externos, como tensões geopolíticas, influenciando os custos ao longo da cadeia", afirmou Fernandes.

Regionalmente, o Nordeste registrou a maior alta do diesel comum (17,07%) e do S-10 (17,54%), que chegou a R$ 7,84. No Sudeste, o S-10 avançou 18,03% (R$ 7,66) e o comum, 16,49% (R$ 7,49), enquanto o Norte concentrou os maiores preços médios do País, de R$ 7,91 no diesel comum e R$ 7,99 no S-10.

Nos Estados, Roraima teve os maiores valores (R$ 8,49 no comum e R$ 8,43 no S-10), e o Rio Grande do Sul, os menores (R$ 7,11 e R$ 7,22); a Bahia liderou as altas porcentuais, com avanço de 23,47% no diesel comum, para R$ 8,26, e de 23,41% no S-10.

Na gasolina, Roraima também registrou o maior preço médio (R$ 7,98), enquanto Goiás e Rio Grande do Sul tiveram os menores (R$ 6,62), e a Bahia apresentou a maior alta porcentual (11,33%).

O IPTL é um índice de preços de combustíveis levantado com base nos abastecimentos realizados nos 21 mil postos credenciados da Edenred Ticket Log.