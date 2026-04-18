O Atacadão, braço de atacarejo do Grupo Carrefour, líder do setor de supermercados em vendas, com faturamento bruto de R$ 120,5 bilhões em 2024, terá novo CEO a partir de 27 de abril. Marcos Samaha foi escolhido pela companhia para ser o CEO do Atacadão no lugar de Marco Oliveira.

Com 37 anos de experiência no varejo, Samaha foi CEO do Walmart América Central e Brasil, CEO da Jequiti Cosméticos, COO do GPA e, mais recentemente, CEO do Tenda Atacado.

Ele estará subordinado ao CEO do Grupo Carrefour Brasil, Pablo Lorenzo, que assumiu o cargo em julho do ano passado.

Segundo a companhia, o novo CEO do Atacadão tem como missão crescer e fortalecer o formato de atacarejo no País.

Oliveira, atual CEO do Atacadão, continuará no Grupo Carrefour até o final de junho, a fim de apoiar o processo de transição de comando, informa a empresa por meio de nota.