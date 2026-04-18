O Ministério de Minas e Energia (MME) publicou nesta sexta-feira, 17, a quarta edição do Plano de Outorgas de Transmissão de Energia Elétrica (POTEE) 2025, com destaque para a priorização da conexão de data centers na região Sudeste. A diretriz seria para garantir a infraestrutura necessária para atender ao crescimento da demanda por energia associada à expansão do setor de processamento de dados.

O documento orienta a expansão do Sistema Interligado Nacional (SIN), consolidando as obras de transmissão que serão licitadas e autorizadas, incluindo a construção de novas linhas, subestações e a modernização de equipamentos em diferentes regiões.

Além do foco no Sudeste, o plano determina reforços em Goiás, com destaque para a implantação da Subestação Iaciara 2 (230/138 kV) e da linha de transmissão associada, além da substituição de transformadores em unidades como Itapaci, Águas Lindas, Xavantes e Goiânia Leste. Também estão mapeadas melhorias na subestação Serra da Mesa.

Na região Sul, o planejamento contempla obras no Rio Grande do Sul e no Paraná para mitigar sobrecargas e ampliar a capacidade de atendimento das distribuidoras. No território gaúcho, estão previstas a Subestação Passo Real (230/138 kV) e a linha Cruz Alta 1-Panambi C1, além de reforços em instalações existentes.

Já no Paraná, o plano inclui a ampliação da Subestação Iguaçu (230/138 kV), com foco na adequação da capacidade de transformação ao crescimento da demanda.

Segundo o MME, o conjunto de empreendimentos seria para aumentar a confiabilidade do sistema elétrico e assegurar o atendimento ao consumo projetado no médio e longo prazo.