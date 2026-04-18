A Tirolez assinou e submeteu ao Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) uma oferta formal e vinculante para aquisição de uma Unidade Produtiva Isolada (UPI) da Barbosa & Marques, em recuperação judicial desde 2023. O valor da operação não foi divulgado. A transação envolve a planta industrial de Governador Valadares (MG) e a marca de queijos Regina, além de prever o arrendamento dos ativos e o licenciamento da marca.

O negócio ainda depende de aprovação do Cade e de autorização da 5ª Vara Cível de Governador Valadares, responsável pelo processo de recuperação judicial da companhia.

Segundo o CEO da Tirolez, Marcel de Barros, em nota, o movimento tem três objetivos estratégicos: ampliar a capacidade produtiva em queijos especiais, incorporar a marca Regina ao portfólio e avançar em uma nova frente de negócios no segmento de soro de leite em pó.

A planta de Governador Valadares é considerada estratégica por estar inserida em uma tradicional bacia leiteira de Minas Gerais.

Além da produção de queijos sob a marca Regina, a unidade conta com estrutura de secagem e beneficiamento de soro de leite em pó, um segmento ainda pouco explorado pela Tirolez.

Com mais de 40 itens no portfólio, a marca Regina inclui queijos do dia a dia e especiais, além de manteiga, cremes e requeijões, com presença em mercados como Rio de Janeiro e Nordeste.

A marca foi criada em 1946, dentro de uma história que remonta ao início das atividades do grupo Barbosa & Marques no setor de laticínios, na década de 1930.

A Tirolez, fundada em 1980, é uma das principais empresas do setor de queijos no País e vem ampliando sua estratégia de crescimento por meio de expansão de capacidade e fortalecimento de marcas no segmento premium.