O dólar ampliou a queda na manhã desta sexta-feira, 17, e renovou a mínima intradiária no mercado à vista. Pouco depois das 10 horas, a moeda norte-americana era cotada a R$ 4,9543, em queda de 0,77%.
O ajuste acompanha a aceleração das perdas do petróleo e do dólar no exterior em reação ao anúncio do Irã de que a passagem de navios comerciais pelo Estreito de Ormuz está aberta, após o cessar-fogo com o Líbano.
O ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araghchi, anunciou no X nesta sexta-feira que a passagem de navios comerciais pelo Estreito de Ormuz foi "completamente aberta".
O analista Rafael Passos, sócio da Ajax Asset, afirma que o real se apoia no carry trade favorável e por dados de atividade locais resilientes, além da postura de cautela sinalizada pelo BC.