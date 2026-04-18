A Petrobras informou nesta sexta (17) que fechou a compra de 75% de participação bloco 3, no offshore de São Tomé e Príncipe, na África, da empresa Oranto Petroleum Limited (Oranto). Segundo comunicado enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a Oranto era a operadora do bloco, com 90% do negócio, e tendo a Agência Nacional do Petróleo de São Tomé e Príncipe (ANP-STP), com 10%.

Agora, com a entrada da Petrobras no negócio, o consórcio passa a ter a seguinte configuração: Petrobras (operadora, 75%), Oranto (15%) e ANP-STP (10%).

"A operação reforça a atividade exploratória no continente africano, com o propósito de diversificação de portfólio e está alinhada à estratégia de longo prazo da companhia, visando à recomposição das reservas de petróleo e gás por meio de exploração de novas fronteiras e atuação em parceria", disse a Petrobras.

A empresa destaca que, desde 2024, retomou sua atuação no continente africano e já possui participação em blocos em São Tomé e Príncipe.

"A aquisição do bloco em São Tomé e Príncipe observou todos os trâmites internos de governança da companhia, estando em linha com o Plano de Negócios 2026-2030", ressaltou. "A conclusão da transação está condicionada ao cumprimento de condições precedentes, incluindo aprovações governamentais e regulatórias aplicáveis de São Tomé Príncipe", diz.