Os juros futuros rondam a estabilidade em toda a curva na manhã desta sexta-feira, 17, com viés de baixa, em sintonia com dólar, petróleo e rendimentos dos Treasuries. O movimento diante da notícia de que o cessar-fogo de 10 dias anunciado pelo presidente dos EUA, Donald Trump, e aceito por Líbano e Israel aparentemente se mantém no Líbano nesta sexta-feira, o que pode impulsionar os esforços para estender a trégua entre Irã, Estados Unidos e Israel.

Mais cedo foi divulgado que o IGP-M registrou alta de 2,64% na segunda prévia de abril, acelerando da elevação de 0,15% da mesma leitura de março.

Às 9h16, a taxa de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2027 marcava 14,030%, de 14,051%, e o para janeiro de 2029 exibia taxa de 13,320%, de 13,336% no ajuste anterior. O DI para janeiro de 2031 estava em 13,405%, de 13,428% no ajuste de quinta (16).