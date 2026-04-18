A diretora de Estabilidade Financeira do Banco da Inglaterra (BoE, na sigla em inglês), Sarah Breeden, afirmou que a guerra envolvendo o Irã elevou o risco de que vulnerabilidades já presentes no sistema financeiro global se materializem de forma simultânea, ampliando o potencial de choques adversos.

Em discurso nesta sexta-feira, 17, Breeden destacou que conflitos no Oriente Médio "aumentam a incerteza e a imprevisibilidade", com impacto direto sobre preços de energia e condições financeiras. Segundo ela, o ambiente atual eleva a probabilidade de que fragilidades acumuladas "cristalizem ao mesmo tempo", como já ocorreu em crises passadas.

A dirigente ressaltou que, embora o sistema financeiro tenha mostrado resiliência recente, impulsionada por reformas pós-crise de 2008, os riscos migraram para outras áreas menos transparentes. Entre os principais pontos de atenção, ela citou o crescimento dos mercados privados, o aumento da alavancagem em títulos soberanos e valuations esticados em alguns ativos, especialmente ligados à tecnologia e inteligência artificial.

Breeden alertou que choques simultâneos em crescimento, inflação e juros - cenário plausível em meio à escalada geopolítica - podem afetar diversos agentes ao mesmo tempo. "Porque o sistema é interconectado, o estresse em uma área pode amplificar comportamentos em outras", disse.

A diretora do BoE também mencionou episódios recentes de volatilidade, incluindo movimentos em mercados de juros após o início do conflito com o Irã, como evidência de como posições alavancadas podem amplificar choques.

Apesar disso, Breeden avaliou que há diferenças relevantes em relação ao passado, como um sistema bancário mais capitalizado e ferramentas macroprudenciais mais robustas. Ainda assim, enfatizou que "os momentos mais perigosos não são apenas aqueles em que os riscos são elevados, mas quando são facilmente ignorados".


Receba as principais notícias de Juiz de Fora e região em primeira mão! Participe da nossa Comunidade no WhatsApp. Clique no link e inscreva-se