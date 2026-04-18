O Índice de Preços ao Consumidor - Semanal (IPC-S) acelerou em cinco das sete capitais pesquisadas na segunda quadrissemana de abril, informou a Fundação Getulio Vargas (FGV) nesta sexta-feira, 17.

O índice subiu 0,96%, resultado acima do registrado na última divulgação, de 0,91% na passagem da primeira para a segunda quadrissemana do mês.

A aceleração mais significativa entre as capitais ocorreu no Rio de Janeiro (1,00% para 1,29%) e em Belo Horizonte (0,76% para 0,97%). Em seguida, aparecem Recife (0,89% para 1,01%), São Paulo (0,59% para 0,68%) e Brasília (0,62% para 0,68%).

Houve, por outro lado, desaceleração em Salvador (1,88% para 1,66%) e Porto Alegre (1,11% para 1,02%).