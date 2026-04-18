O Índice de Preços ao Consumidor (IPC), que mede a inflação na cidade de São Paulo, subiu 0,53% na segunda quadrissemana de abril, desacelerando frente ao avanço de 0,59% da primeira quadrissemana, segundo dados publicados pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe) nesta sexta-feira, 17.

Na segunda leitura de abril, três dos sete componentes do IPC-Fipe perderam força: Habitação (de 0,03% na primeira quadrissemana para -0,10% na segunda), Alimentação (de 1,34% para 1,29%) e Despesas Pessoais (de 0,04% para -0,06%).

Por outro lado, houve aceleração de um período para o outro em Transportes (de 1,10% para 1,15%), Saúde (de 0,49% para 0,59%) e Vestuário (de 0,00% para 0,01%).

O item Educação subiu 0,03% na segunda quadrissemana, repetindo a variação da prévia anterior.

Veja abaixo como ficaram os componentes do IPC-Fipe na segunda quadrissemana de abril.

- Habitação: -0,10%

- Alimentação: 1,29%

- Transportes: 1,15%

- Despesas Pessoais: -0,06%

- Saúde: 0,59%

- Vestuário: 0,01%

- Educação: 0,03%

- Índice Geral: 0,53%