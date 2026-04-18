As bolsas asiáticas fecharam em baixa nesta sexta-feira, 17, à medida que investidores mantiveram a cautela antes de sinais concretos de novas negociações de paz entre EUA e Irã e da extensão do cessar-fogo que vence na próxima semana.

Liderando o movimento, o índice japonês Nikkei caiu 1,75% em Tóquio, a 58.475,90 pontos, depois de atingir máxima histórica no pregão anterior.

Em outras partes da Ásia, o sul-coreano Kospi recuou 0,55% em Seul, a 6.191,92 pontos, o Hang Seng cedeu 0,89% em Hong Kong, a 26.160,33 pontos, e o Taiex registrou perda de 0,88% em Taiwan, a 36.804,34 pontos.

Na China continental, o Xangai Composto teve leve baixa de 0,10%, a 4.051,43 pontos, mas o Shenzhen Composto destoou e subiu 0,37%, a 2.743,71 pontos.

O desempenho dos mercados asiáticos contrastou com o das bolsas de Nova York, que ontem subiram de forma generalizada, com novos recordes do S&P 500 e do Nasdaq.

Na quinta, o presidente dos EUA, Donald Trump, disse estar otimista em relação à guerra com o Irã e reiterou que o conflito deve acabar "muito em breve". Não há, no entanto, confirmação de que haverá uma nova rodada de conversas entre Washington e Teerã ou mesmo sobre a renovação da trégua atual, que expira na semana que vem.

Por outro lado, Israel e Líbano iniciaram um cessar-fogo de dez dias. Os dois países haviam voltado a se atacar mutuamente após EUA e Israel lançarem a ofensiva contra o Irã, no fim de fevereiro.

Na Oceania, a bolsa australiana ficou levemente no vermelho hoje: o S&P/ASX 200 caiu 0,09% em Sydney, a 8.946,90 pontos.