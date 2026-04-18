O presidente do conselho e cofundador da Netflix, Reed Hastings, deixará o conselho da empresa quando seu mandato expirar em junho, informou a gigante do streaming nesta quinta-feira, 16, encerrando uma trajetória de quase três décadas na gigante de streaming.

"Hastings nos informou que não se candidatará à reeleição para o nosso Conselho de Administração quando seu mandato atual expirar na Assembleia Anual em junho, a fim de se concentrar em sua filantropia e outras atividades", informou a Netflix no comunicado.

A plataforma de streaming afirmou que Reed "construiu uma cultura de inovação, integridade e alto desempenho" capazes de definir a empresa e que "sua visão e liderança foram pioneiras na forma como o mundo se diverte".

No comunicado, Hastings diz que sua "verdadeira contribuição na Netflix não foi uma única decisão, foi focar na satisfação dos nossos assinantes, construir uma cultura que outros pudessem herdar e aprimorar, e construir uma empresa que fosse amada pelos assinantes".

A Netflix superou as previsões de lucro e receita em seu balanço divulgado nesta quinta. Os bons resultados, contudo, foram ofuscados por um guidance fraco para o segundo trimestre. Às 22h13 (de Brasília), as ações da empresa caíam 9,6% no after hours de Nova York.