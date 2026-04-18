A Refinaria de Mataripe, na Bahia, reduziu o preço dos seus combustíveis nesta quinta-feira, 16, acompanhando a queda do preço do petróleo. Depois de chegar a US$ 120 o barril, a commodity tem sido flutuado em torno dos US$ 95/US$ 98 o barril.

A maior queda foi do diesel marítimo, da ordem de 11% na comparação com a semana anterior, seguida da gasolina, reajustada com desconto de 4,5% na mesma comparação. O diesel S-10 caiu 3,5% e o S-500 teve queda de 3,6%.

Ao contrário da Petrobras, que abandonou a paridade de importação em 2023, a Acelen, controladora da Refinaria de Mataripe, acompanha o movimento externo semanalmente.