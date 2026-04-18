O ex-presidente do Banco Regional de Brasília (BRB) Paulo Henrique Costa teria usado fundos geridos pela Reag Investimentos para viabilizar e ocultar o pagamento de propina na forma de imóveis bancados pelo dono do Master, Daniel Vorcaro. Segundo a Polícia Federal, o valor, dividido em seis apartamentos de luxo, tinha como objetivo garantir a compra, pelo BRB, de carteiras de crédito fraudulentas e inexistentes do Master.

O advogado Cléber Lopes, que defende Paulo Henrique Costa, afirmou que a defesa "continua firme na convicção de que ele não praticou crime algum". O ex-presidente do banco foi preso preventivamente nesta quinta-feira, 16, na quarta fase da Operação Compliance Zero.

Uma estratégia de Vorcaro para garantir a aquisição dos créditos podres pelo BRB consistia no repasse a Paulo Henrique Costa, de forma oculta, de quatro imóveis em São Paulo e dois em Brasília, a título de propina.

Procurados pelo Estadão, os gestores da Reag não responderam até a publicação deste texto.

Segundo a PF, o valor total chegaria a R$ 146 milhões, dos quais R$ 74,6 milhões teriam sido efetivamente pagos ao então presidente do banco. A corporação também detectou que Vorcaro suspendeu a transferência dos imóveis em maio de 2025, após receber informações de que os fatos estavam sob apuração do Ministério Público Federal, o que impedia o pagamento integral pelo alto risco da transação.

Para viabilizar o esquema e esconder a origem dos recursos, a investigação aponta o uso de fundos ligados à Reag Investimentos e de empresas de fachada por Vorcaro e Paulo Henrique Costa. Como mostrou o Estadão, a Reag tem "sérios problemas de controles internos e de governança", segundo relatórios de fiscalização da Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

A gestora, que custodiava ativos do Master, realizou uma manobra contábil que permitiu ao banco abater artificialmente cerca de R$ 560 milhões do valor devido ao BRB em compensações por operações fraudulentas.

A Reag Investimentos também foi alvo da Operação Carbono Oculto, deflagrada em agosto de 2025, sendo investigada por estruturar fundos de investimento usados para lavagem de dinheiro bilionária do PCC no setor de combustíveis. Os gestores da Reag, liquidada pelo Banco Central em janeiro, negam os ilícitos.

Segundo a Polícia Federal, o diretor indicado para administrar as empresas titulares dos imóveis foi Hamilton Edward Suaki, cunhado do advogado Daniel Monteiro, preso preventivamente nesta quinta-feira. Monteiro é descrito pelos investigadores como o responsável pela estrutura jurídico-financeira do esquema de Vorcaro.

A defesa dele informou que "sua atuação sempre se deu de forma estritamente técnica, na condição de advogado do Banco Master e de diversos outros clientes, sem qualquer participação em atividades alheias ao exercício profissional. Daniel está à disposição da Justiça e confia que os fatos serão integralmente esclarecidos".

De acordo com os investigadores, essas empresas eram "de prateleira", ou seja, já existiam formalmente e foram adquiridas e adaptadas para a operação de blindagem patrimonial do então presidente do BRB. Em pouco tempo, tiveram nome, atividade, endereço e quadro societário alterados para atuar como intermediárias nas transações.

Na prática, segundo a PF, o dinheiro saía de fundos ligados à Reag, passava por essas empresas e era usado na compra dos imóveis. Esse caminho dificultava o rastreamento dos recursos e escondia quem eram os verdadeiros beneficiários, criando uma aparência de legalidade para valores de origem ilícita.

A documentação policial aponta que os imóveis eram tratados como um "cronograma pessoal" de Paulo Henrique Costa. Segundo a investigação, ele visitava e validava os bens selecionados, cobrava o andamento das aquisições e chegou a demonstrar preocupação com a ausência da papelada formal do arranjo, o que, para os investigadores, indica que ele tinha ciência do "caráter dissimulado da operação".

"Para operacionalizar o pagamento e ocultar a titularidade real dos bens, teriam sido mobilizados fundos de investimento geridos pela Reag, bem como empresas de fachada, atribuídas formalmente a interpostas pessoas, entre elas o cunhado de Daniel Monteiro", diz a PF.

"A movimentação dos valores ocorre, sobretudo, por meio da utilização de fundos de investimento da Reag e ainda não é de pleno conhecimento todas as transações realizadas pelo grupo criminoso", aponta a decisão do ministro André Mendonça, que autorizou as diligências.

No decorrer dos diálogos, Paulo Henrique Costa acerta com Vorcaro a negociação dos imóveis ao mesmo tempo em que atende a demandas do banqueiro relacionadas às tratativas do BRB com o Banco Master.

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