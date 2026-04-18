A Vale informou que a produção de minério de ferro no primeiro trimestre de 2026 somou 69,675 milhões de toneladas, avanço de 3% ante igual período de 2025.

A empresa avalia que o desempenho foi apoiado pelo recorde de produção em S11D e Brucutu, bem como pelo contínuo amadurecimento dos projetos Capanema e VGR1.

A produção de pelotas somou 8,169 milhões de toneladas, avanço de 13,7% na comparação anual. Isso se deu devido ao melhor desempenho das unidades de pelotização de Tubarão.

A Vale afirmou que o desempenho do primeiro trimestre foi marcado por mais um período de "forte produção e vendas, com múltiplos ativos atingindo seus maiores níveis de produção".

"No minério de ferro, o ramp-up de novos ativos sustentou o crescimento consistente da produção, enquanto as vendas alcançaram o maior nível para um primeiro trimestre desde 2018", afirma a empresa.

A companhia divulgou a prévia operacional do período após o fechamento do mercado.