O presidente da República em exercício, Geraldo Alckmin (PSB), disse nesta quinta-feira, 16, que cabe ao governo do Distrito Federal opinar sobre a forma de capitalização do Banco de Brasília (BRB). Alckmin evitou se posicionar sobre uma eventual participação do governo federal no processo.

Alckmin foi questionado sobre a situação do BRB em entrevista coletiva nesta quinta e se esquivou. Disse que havia um inquérito para apurar eventuais irregularidades no BRB no caso envolvendo o Banco Master e que, por se tratar de um banco ligado ao governo do Distrito Federal, cabia ao DF verificar a melhor maneira de capitalizá-lo.

"Em relação ao BRB, isso está sendo apurado pelo inquérito. O banco é estadual, então cabe ao Estado a capitalização do banco, enfim, verificar melhor a maneira de encaminhá-lo. É preciso ouvir o governo do Distrito Federal", limitou-se a dizer.