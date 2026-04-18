O objetivo é que qualquer cidadão independentemente de seu nível de escolaridade e de sua formação técnica consiga entender como o uso do dinheiro público será planejado para o próximo ano.
O governo acredita que a compreensão das diretrizes do orçamento pode fortalecer a democracia, por meio do controle social das contas públicas e do cumprimento da meta fiscal para a economia brasileira.
Conteúdo inédito
O Orçamento Cidadão - PLDO 2027 explica como funciona o orçamento federal, quais são as etapas e prazos, além de detalhar metas e prioridades para os recursos disponíveis.
No lugar de planilhas, o documento conta com infográficos explicativos, glossário de termos técnicos e resumos das principais informações do PLDO 2027.
A versão cidadã do orçamento público guia o leitor por conceitos básicos de orçamento até questões estratégicas do governo federal. O documento inclui:
- explicações sobre o funcionamento do ciclo orçamentário e suas principais leis;
- descrição das principais funções da LDO;
- detalhes sobre as metas fiscais e projeções macroeconômicas para os próximos anos;
- regras de transparência, responsabilidade e gestão orçamentária;
- informações sobre despesas com pessoal, execução provisória e reservas no orçamento;
- apresentação das prioridades e metas do governo para 2027;
- passo a passo de como participar da elaboração do PLDO.
O instrumento conta ainda com as projeções brasileiras para o próximo ano. São elas:
- salário-mínimo: R$1.717;
- inflação: 3,04%;
- PIB real: 2,56%;
- taxa de câmbio R$5,47/dólar;
- juros: 10,55%.
Acesse Orçamento Cidadão - PLDO 2027 aqui.
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