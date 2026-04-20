A seguir, o fechamento dos principais indicadores do mercado financeiro.
BOLSAS
Ibovespa: +0,2%
Pontos: 196.132,06
Máxima de +0,51% : 196.724 pontos
Mínima de -0,23% : 195.282 pontos
Volume: R$ 22,71 bilhões
Variação em 2026: 21,73%
Variação no mês: 4,63%
Dow Jones: -0,01%
Pontos: 49.442,56
Nasdaq: -0,26%
Pontos: 24.404,39
Ibovespa Futuro: +0,26%
Pontos: 200.180
Máxima (pontos): 200.780
Mínima (pontos): 199.205
BLUE CHIPS
Itaú Unibanco PN
Preço: R$ 46,43
Variação: -0,79%
Petrobras PN
Preço: R$ 47,00
Variação: +1,69%
Bradesco PN
Preço: R$ 21,05
Variação: -0,99%
Ambev ON
Preço: R$ 15,35
Variação: +0,13%
Petrobras ON
Preço: R$ 51,65
Variação: +1,65%
Vale ON
Preço: R$ 88,78
Variação: -1,08%
MBRF SA ON
Preço: R$ 19,60
Variação: -0,05%
Itausa PN
Preço: R$ 14,70
Variação: -0,74%
JBS ON
Preço: R$ 87,00
Variação: -0,87%
Global 40
Cotação: 723,126 centavos de dólar
Variação: +0,19%
CÂMBIO
- Dólar comercial no balcão
Compra: R$ 4,9737
Venda: R$ 4,9742
Variação: -0,18%
- Dólar Paralelo
Compra: R$ 5,09
Venda: R$ 5,19
Variação: -0,17%
- Dólar Ptax
Compra: R$ 4,9838
Venda: R$ 4,9844
Variação: +0,3%
- Dólar Turismo
Compra: R$ 4,9566
Venda: R$ 5,1510
Variação: -0,37%
- Dólar Futuro (maio)
Cotação: R$ 4,9625
Variação: -0,55%
- Euro
Compra: US$ 1,1784 (às 18h19)
Venda: US$ 1,1789 (às 18h19)
Variação: +0,22%
- Euro comercial
Compra: R$ 5,8620
Venda: R$ 5,8620
Variação: -0,03%
- Euro turismo
Compra: R$ 5,8433
Venda: R$ 6,1020
Variação: +0,18%
JUROS
- CDB prefixado de 30 dias, 14,45% ao ano.
- Capital de giro, N/A% ao ano.
- Hot money, N/A% ao mês.
- CDI, 14,65% ao ano.
- Over a 14,65%
OURO
- Ouro
Cotação: US$ 4.828,80 a onça-troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 gramas)
Variação: -1,04%