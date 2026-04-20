A seguir, o fechamento dos principais indicadores do mercado financeiro.

BOLSAS

Ibovespa: +0,2%

Pontos: 196.132,06

Máxima de +0,51% : 196.724 pontos

Mínima de -0,23% : 195.282 pontos

Volume: R$ 22,71 bilhões

Variação em 2026: 21,73%

Variação no mês: 4,63%

Dow Jones: -0,01%

Pontos: 49.442,56

Nasdaq: -0,26%

Pontos: 24.404,39

Ibovespa Futuro: +0,26%

Pontos: 200.180

Máxima (pontos): 200.780

Mínima (pontos): 199.205

BLUE CHIPS

Itaú Unibanco PN

Preço: R$ 46,43

Variação: -0,79%

Petrobras PN

Preço: R$ 47,00

Variação: +1,69%

Bradesco PN

Preço: R$ 21,05

Variação: -0,99%

Ambev ON

Preço: R$ 15,35

Variação: +0,13%

Petrobras ON

Preço: R$ 51,65

Variação: +1,65%

Vale ON

Preço: R$ 88,78

Variação: -1,08%

MBRF SA ON

Preço: R$ 19,60

Variação: -0,05%

Itausa PN

Preço: R$ 14,70

Variação: -0,74%

JBS ON

Preço: R$ 87,00

Variação: -0,87%

Global 40

Cotação: 723,126 centavos de dólar

Variação: +0,19%

CÂMBIO

- Dólar comercial no balcão

Compra: R$ 4,9737

Venda: R$ 4,9742

Variação: -0,18%

- Dólar Paralelo

Compra: R$ 5,09

Venda: R$ 5,19

Variação: -0,17%

- Dólar Ptax

Compra: R$ 4,9838

Venda: R$ 4,9844

Variação: +0,3%

- Dólar Turismo

Compra: R$ 4,9566

Venda: R$ 5,1510

Variação: -0,37%

- Dólar Futuro (maio)

Cotação: R$ 4,9625

Variação: -0,55%

- Euro

Compra: US$ 1,1784 (às 18h19)

Venda: US$ 1,1789 (às 18h19)

Variação: +0,22%

- Euro comercial

Compra: R$ 5,8620

Venda: R$ 5,8620

Variação: -0,03%

- Euro turismo

Compra: R$ 5,8433

Venda: R$ 6,1020

Variação: +0,18%

JUROS

- CDB prefixado de 30 dias, 14,45% ao ano.

- Capital de giro, N/A% ao ano.

- Hot money, N/A% ao mês.

- CDI, 14,65% ao ano.

- Over a 14,65%

OURO

- Ouro

Cotação: US$ 4.828,80 a onça-troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 gramas)

Variação: -1,04%


