Após as três perdas que sucederam a máxima história da última terça-feira, 14, então aos 198,6 mil pontos no fechamento, o Ibovespa sustentou os 196 mil pontos nesta abertura de semana, amparado pelas ações de Petrobras (ON +1,83%, PN +1,73%), que têm sido o fiel da balança nos dias de correção do petróleo, como hoje. Dessa forma, acompanharam, ainda que à distância, a alta da commodity em Londres e Nova York, acima de 5% no encerramento da sessão desta segunda-feira.

Depois dos recentes sinais de distensão, a recuperação da commodity e dos papéis correlacionados derivaram da retomada da animosidade entre Estados Unidos e Irã. No fim de semana, a apreensão de cargueiro do Irã no Golfo de Omã pelos EUA indicou que a estabilização geopolítica está longe de ser alcançada, apesar da expectativa para novas negociações entre as partes, agora perto do fim do prazo do cessar-fogo.

"Há dias o mercado vem oscilando em torno do cessar-fogo, em especial com relação à reabertura ou não do Estreito de Ormuz, um fator com efeito direto sobre a oferta de petróleo, as expectativas de inflação e o potencial para corte de juros. O petróleo tem ditado o rumo", aponta Bruna Centeno, economista e advisor da Blue3 Investimentos, referindo-se também ao peso de Petrobras na composição do Ibovespa.

Assim, na máxima do dia, o índice da B3 foi aos 196.724,17 pontos, em alta de 0,51% no início da tarde, e encerrou a sessão com ganho de 0,20%, aos 196.132,06 pontos, enquanto em Nova York, os principais índices de ações mostraram perdas entre 0,01% (Dow Jones) e 0,26% (Nasdaq) no fechamento do dia. No mês, o Ibovespa sobe 4,63%, colocando o ganho do ano a 21,73%. O giro financeiro desta segunda-feira ficou em R$ 22,7 bilhões.

Na B3, à exceção de Petrobras, as ações de primeira linha em geral tiveram desempenho negativo, com destaque para Vale ON, em baixa de 1,14% no fechamento - e que chegou a se aproximar de 2% no pior momento, na abertura. Entre os maiores bancos, as perdas também foram à casa de 1% em Bradesco ON e PN, no encerramento. Na ponta vencedora do índice, Sabesp (+4,36%), Brava (+4,35%) e Vamos (+3,63%). No lado oposto, C&A (-2,19%), Lojas Renner (-1,81%) e Totvs (-1,61%).

O Barclays rebaixou nesta segunda-feira a recomendação da Vale de overweight (equivalente à indicação de compra) para equal-weight (semelhante à neutra). Ainda assim, o preço-alvo do American Depositary Receipt (ADR) passou de US$ 16,50 para US$ 17,00. No acumulado do ano, o ADR da Vale avança 36%, enquanto os preços do minério de ferro permaneceram relativamente estáveis. Para os analistas do Barclays, essa divergência deixou o valuation mais exigente.

No quadro mais amplo, as declarações contraditórias entre as lideranças políticas de EUA e Irã contribuíram para reforçar o ceticismo e reduzir o apetite por ativos de risco, como ações, do meio para o fim da tarde, apesar de o presidente americano, Donald Trump, ter tentado sustentar o otimismo de que as negociações estão avançando "relativamente rápido" - algo que não tem sido replicado na retórica do Irã.

Em outro desdobramento do dia, Trump afirmou que é "altamente improvável" que estenda o cessar-fogo de duas semanas com o Irã, caso um acordo não seja alcançado antes do término do prazo, em entrevista por telefone à Bloomberg. Segundo ele, o Estreito de Ormuz continuará bloqueado até que um acordo seja finalizado, e o vice-presidente dos EUA, JD Vance, pode partir ainda hoje para retomar as negociações no Paquistão, que, de acordo com Trump, devem começar na terça-feira.

Ontem, as Forças Armadas do Irã prometeram uma "resposta rápida" à apreensão, pelos Estados Unidos, de um navio-tanque de bandeira iraniana no Golfo de Omã, informou a mídia estatal. O quartel-general militar disse que o ataque e a subsequente abordagem do navio pelas forças americanas constituem uma "violação do cessar-fogo" e denunciou o ato como "pirataria". Mais cedo no domingo, os EUA tinham confirmado disparos contra o navio e que o apreenderam porque havia cruzado a linha de bloqueio, após ignorar múltiplos avisos.

Foi a primeira interceptação desse tipo desde o início do bloqueio aos portos iranianos, e a notícia lançou incerteza quanto à efetividade de nova rodada de negociações, no Paquistão, neste começo de semana. "Estamos programados para ter conversas", disse hoje o presidente dos EUA, Donald Trump, ao jornal New York Post acrescentando que estaria disposto a se encontrar com líderes iranianos se um avanço for alcançado. "Presumo que neste ponto ninguém está fazendo jogos."

Mas, também nesta manhã, veio a notícia de que o Irã estaria reavaliando participar de conversas com os EUA, com a alegação de que a Casa Branca não está levando a sério as negociações. "Mercado trabalha ainda com cautela sobre essa questão, que não está finalizada e continua a envolver muita volatilidade", resume Cristiane Quartaroli, economista-chefe do Ouribank, destacando que a proximidade do feriado no Brasil justificou, também, uma liquidez menor no câmbio e na Bolsa.

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