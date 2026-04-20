A presidente do Banco Central Europeu (BCE), Christine Lagarde, ressaltou, em discurso preparado para recepção anual da Associação de Bancos Alemães, nesta segunda-feira, 20, o ambiente de incerteza e volatilidade resultante do conflito no Oriente Médio. Apesar da situação desafiadora, ela defendeu que o BC da zona do euro está comprometido com o mandato de estabilidade de preços e garantiu que a inflação retornará a 2% no médio prazo.

"Definir a política monetária em ambiente incerto é um desafio. Agiremos conforme a situação exigir e precisamos coletar mais informações antes de tirarmos conclusões definitivas", disse ela. "Hoje, enfrentamos mais incertezas sobre o rumo que a Europa tomará do que em qualquer outro momento desde então. E grande parte dessa incerteza vem de fora de nossas fronteiras", ponderou.

Lagarde avaliou que a natureza intermitente do conflito - "guerra, cessar-fogo, negociações de paz, seu colapso, um bloqueio naval, seu levantamento, seu restabelecimento" - torna excepcionalmente difícil avaliar a duração e a profundidade das consequências.

Para a chefe do BCE, não há caminho fácil de volta ao ponto que se estava antes de guerra no Oriente Médio, mas o futuro ainda depende de quanto a guerra irá se prolongar.

Segundo ela, se o conflito for resolvido rapidamente, o choque direto no preço da energia poderá ficar abaixo das expectativas - e o impacto econômico será contido. A perspectiva, no entanto, permanece frágil e cenários piores ainda são possíveis, de acordo com Lagarde.