A Novonor, antiga Odebrecht, informou que a assinatura do contrato de compra e venda para transferência de sua participação acionária na Braskem à IG4 Capital "marca o encerramento de um ciclo de décadas de investimento na construção de uma das petroquímicas mais relevantes do mundo, em parceria com a Petrobras".

"É um orgulho ter contribuído para o desenvolvimento de um ativo considerado estratégico para o País", ressaltou a companhia em comunicado à imprensa, ressaltando o papel de milhares de profissionais ao longo dos anos na consolidação da Braskem e no fortalecimento da indústria nacional.

A conclusão da operação, no entanto, permanece condicionada ao cumprimento de condições precedentes, frisa, acrescentando que até a efetivação da transação, seguirá atuando como acionista da Braskem, pautando sua atuação pela observância e promoção do interesse social da empresa.

Ainda segundo a companhia, a nova estrutura de controle contará com a Petrobras como co-controladora, garantindo a continuidade das operações e sustentando o avanço da Braskem com foco em inovação e no fortalecimento do setor petroquímico de forma sustentável.