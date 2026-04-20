As bolsas da Europa fecharam em queda nesta segunda-feira, 20, à medida que os investidores mantêm cautela diante de informações conflitantes sobre a participação do Irã em uma nova rodada de negociações com os EUA, mediada pelo Paquistão, sobre o conflito no Oriente Médio. O cenário impulsiona o petróleo e pressiona a busca por risco.

Em Londres, o FTSE 100 fechou em queda de 0,55%, a 10609,08 pontos. Em Frankfurt, o DAX caiu 1,04%, a 24444,33 pontos. Em Paris, o CAC 40 perdeu 1,12%, a 8331,05 pontos. Em Milão, o FTSE MIB recuou 1,36%, a 48207,02 pontos. Em Madri, o Ibex 35 teve queda de 1,31%, a 18242,60 pontos. Em Lisboa, o PSI 20 cedeu 0,08%, a 9177,59 pontos. As cotações são preliminares.

O presidente dos EUA, Donald Trump, voltou a ameaçar o Irã, dizendo que, caso o cessar-fogo com o Irã expirar na terça-feira, "muitas bombas começarão a explodir", mas disse que seu vice, JD Vance, acompanhado de uma delegação, viajará para o Paquistão para negociações. O tom de ameaça voltou a ser utilizado por ambos os lados depois de Teerã anunciar no fim de semana que o Estreito de Ormuz voltou a ficar fechado por conta da manutenção americano de bloqueio naval aos portos iranianos. Washington também apreendeu uma embarcação iraniana que tentou furar o bloqueio americano.

Para o Danske Bank, a situação geopolítica deve manter a volatilidade nos mercados e pode voltar a colocar o preço do petróleo na faixa de US$ 100. Visando amenizar o choque nos preços de energia, a Comissão Europeia deve apresentar nesta semana recomendações aos países da União Europeia (UE) para reduzir a demanda por combustíveis fósseis. Acompanhando os ganhos da commodity, as ações de TotalEnergies, BP, Shell e Repsol chegaram a subir até quase 3%. Na contramão, as ações de companhias aéreas, voltaram a cair mais de 3%.

Dentre outros destaques corporativos, o UniCredit caiu 2,71% depois do CEO Andrea Orcel mencionar planos para uma fusão entre o banco italiano e o Commerzbank.