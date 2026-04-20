O Rio Grande do Sul iniciou a colheita da safra 2026 da oliva, informou a Secretaria da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação do Estado, em nota. Os trabalhos de campo foram marcados por cerimônia realizada na sexta-feira, 17, em Triunfo.

A perspectiva do Estado é de colheita recorde neste ano, com produção estimada de 800 mil litros de azeite na safra em recuperação em relação às temporadas anteriores.

O Rio Grande do Sul lidera a produção nacional, com cerca de 6,5 mil hectares cultivados por aproximadamente 350 produtores em mais de cem municípios, segundo a secretaria.

A colheita do Estado é precoce com as azeitonas ainda verdes e o esmagamento para extração do azeite ocorre em menos de 24 horas para garantir baixa acidez no produto extravirgem.

A safra nacional de azeite é estimada em cerca de 1 milhão de litros neste ano.