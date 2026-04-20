A fabricante de soluções Brady Corporation firmou um acordo com a Honeywell para adquirir o negócio de soluções e serviços de produtividade (PSS, na sigla em inglês) em uma transação totalmente em dinheiro por US$ 1,4 bilhão. A transação foi aprovada por unanimidade pelos conselhos administrativos de ambas as empresas e a expectativa é de que seja concluída no segundo semestre de 2026, sujeita às aprovações regulatórias e às condições de fechamento habituais.

Em comunicado divulgado nesta segunda-feira, a Brady disse que o Goldman Sachs está atuando como consultor financeiro, enquanto a Foley & Lardner atua como consultor jurídico e a Collected Strategies como consultora de comunicação estratégica da empresa.

"Nossos portfólios altamente complementares expandirão imediatamente nosso alcance para incluir os clientes empresariais da PSS, enquanto fornecem a todos os nossos clientes uma oferta de soluções abrangente", disse o presidente e CEO da Brady, Russell R. Shaller.