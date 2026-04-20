O dólar segue rodando perto da estabilidade ante o real nesta segunda-feira, 20, cotado a R$ 4,9838 (variação positiva de 0,01%). O mercado de câmbio foca nos desdobramentos do conflito no Oriente Médio.

Após avanço das conversas entre EUA e Irã na semana passada, com reabertura do canal de Ormuz, levando à redução dos preços do petróleo, as tensões voltaram a se elevar no final de semana com novo fechamento do canal e nova disparada da commodity.

O tema domina as atenções em uma semana com a agenda de dados mais limitada, afirma a equipe de economistas do Departamento de Pesquisa Econômica do Banco Daycoval em relatório.

Ainda assim, a expectativa é de algum efeito positivo do aumento do preço do petróleo no setor exportador brasileiro.