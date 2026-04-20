A mediana das expectativas do mercado financeiro no relatório Focus do Banco Central para a cotação do dólar no fim de 2026 caiu pela segunda semana seguida, de R$ 5,37 para R$ 5,30, em meio à valorização da moeda brasileira frente à divisa norte-americana. Na sexta-feira, 17, o dólar fechou cotado a R$ 4,9833. Um mês antes, a mediana para o dólar no fim de 2026 era de R$ 5,40.

Considerando apenas as 84 estimativas atualizadas nos últimos cinco dias úteis, mais sensíveis a novidades, a estimativa intermediária passou de R$ 5,35 para R$ 5,25.

A mediana para o dólar no fim de 2027 caiu pela segunda semana consecutiva, de R$ 5,40 para R$ 5,35. Um mês antes, era de R$ 5,45. A estimativa intermediária para o fim de 2028 passou de R$ 5,46 para R$ 5,40, enquanto a projeção para o fim de 2029 caiu de R$ 5,50 para R$ 5,45.

A projeção anual de câmbio publicada no Focus é calculada com base na média para a taxa no mês de dezembro, e não no valor projetado para o último dia útil de cada ano, como era até 2020.