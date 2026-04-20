Os preços ao produtor de produtos industriais na Alemanha tiveram alta de 2,5% em março, ante fevereiro, informou o Escritório Federal de Estatística (Destatis) nesta segunda-feira, 20. O aumento mensal foi o maior desde agosto de 2022, quando a variação foi de 5,4%.

Na comparação anual, o índice recuou 0,2% em março de 2026.

Tanto a queda anual nos preços ao produtor quanto o forte aumento em comparação com o mês anterior devem-se principalmente à evolução dos preços da energia.

O impacto do conflito no Irã e no Oriente Médio refletiu-se particularmente em aumentos substanciais nos preços dos derivados de petróleo em relação ao ano anterior e em fortes altas mensais nos preços de quase todos os produtos energéticos, informou o Destatis.

Em março de 2026, os preços da energia caíram 3,2% em comparação com o mesmo mês do ano anterior. No entanto, a energia teve alta de 7,5% em relação a fevereiro de 2026. Este é o maior aumento mensal dos preços da energia desde agosto de 2022 (+14,3%), disse o escritório alemão.