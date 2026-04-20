As bolsas asiáticas fecharam em alta nesta segunda-feira, 20, com ajuste aos ganhos de Wall Street na sexta-feira mesmo diante do avanço do petróleo e apreensão renovada sobre o conflito no Oriente Médio.

Em Tóquio, o índice japonês Nikkei subiu 0,6%, para 58.824,89 pontos. A Renesas Electronics teve alta de 6,4% e Chugai Pharmaceutical avançou 5,9%. O SoftBank ganhou 5,5%.

Em outras partes da Ásia, o sul-coreano Kospi fechou em alta de 0,4% em Seul, a 6.219,09 pontos. O índice pode subir para até 8.500 pontos após recuperar terreno recentemente, segundo analistas do JPMorgan. Eles elevaram suas projeções para os cenários base e otimista para 7.000 e 8.500 pontos, respectivamente, ante as estimativas anteriores de 6.000 e 7.500 pontos.

O forte ciclo de chips de memória e as reformas governamentais de governança corporativa podem ajudar o índice a aproveitar o impulso recente, observam os analistas. Os fluxos de investimento estrangeiro nas fabricantes de chips Samsung Electronics e SK Hynix estão aumentando em abril, após a queda acentuada das ações das principais empresas do índice no primeiro trimestre, acrescentam.

O índice Hang Seng ganhou 0,8% em Hong Kong, a 26.361,07 pontos.

O Taiex registrou ganho de 0,4% em Taiwan, a 36.958,80 pontos. A Global Unichip, Ezconn e Jentech Precision dispararam 10%.

Na China continental, o Xangai Composto teve alta de 0,8%, a 4.082,13 pontos, mas o Shenzhen Composto subiu 0,7%, a 2.762,28 pontos. O Banco do Povo da China (PBoC, na sigla em inglês) manteve as principais taxas de juros inalteradas. A taxa de juros de referência para empréstimos (LPR, na sigla em inglês) de 1 ano foi mantida em 3% ao ano, enquanto a de 5 anos permaneceu em 3,5% ao ano.

Oceania

Na Oceania, a bolsa australiana ficou perto da estabilidade: o S&P/ASX 200 subiu 0,07% em Sydney, a 8.953,30 pontos.