Um sistema de reembolso para empresas que pagaram tarifas impostas pelo presidente Donald Trump, que a Suprema Corte dos EUA considerou inconstitucionais, está programado para ser lançado na segunda-feira, 20.

Importadores e seus despachantes aduaneiros poderão começar a solicitar reembolsos por meio de um portal online, de acordo com a Alfândega e Proteção de Fronteiras dos EUA (CBP), agência responsável pela administração do sistema.

Este é o primeiro passo em um processo considerado complexo que também poderá levar, eventualmente, a reembolsos para consumidores que foram cobrados por parte ou pela totalidade das tarifas sobre produtos enviados de fora dos EUA.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.