Por Patricia Lara

São Paulo, 20/04/2026 - As bolsas europeias operam majoritariamente em queda na manhã desta segunda-feira, com o mercado retomando as apreensões sobre o conflito no Oriente Médio.

Às 6h48 (de Brasília), a Bolsa de Londres caía 0,6%, enquanto a de Paris perdia 1,05% e a de Frankfurt tinha baixa de 1,33%. Já as de Milão e Madri tinham quedas de 1,4% e 1,13%, respectivamente, e a de Lisboa subia 0,21%. No mesmo horário, o índice pan-europeu Stoxx 600 tinha baixa de 1%, a 620 pontos.

O Irã mudou a retórica sobre o Estreito de Ormuz durante o fim de semana, indicando retomada do fechamento da via marítima. O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do país, Esmaeil Baqaei, declarou nesta segunda-feira que Teerã não tem planos, no momento, para uma nova rodada de negociações mediada pelo Paquistão, segundo a agência iraniana Tasnim. Os EUA apreenderam um navio cargueiro com bandeira iraniana no fim de semana.

Em Londres, ações das petrolíferas BP e Shell atenuavam a queda do FTSE 100 ao subirem 3,09% e 2,68%, respondendo pelas maiores altas porcentuais do índice perto das 6h42 (de Brasília). Na direção oposta, as mineradoras Antofagasta (-5,1%) e Fresnillo (2,99%) estavam entre as principais quedas porcentuais.

Além do conflito no Oriente Médio, os mercados britânicos acompanham as incertezas políticas em torno do primeiro-ministro Keir Starmer, que seguia enfrentando pressões para renunciar após revelações de que a escolha de Peter Mandelson para embaixador britânico em Washington ocorreu apesar de não ter passado nas verificações de segurança. O premiê deve falar hoje no Parlamento perto das 10h30 (de Brasília).

No âmbito macroeconômico, os preços ao produtor de produtos industriais na Alemanha tiveram alta de 2,5% em março, ante fevereiro, informou o Escritório Federal de Estatística (Destatis) nesta segunda-feira. O aumento mensal foi o maior desde agosto de 2022 em razão dos custos de energia.

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