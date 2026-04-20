A Confederação Nacional da Industria (CNI) afirmou, neste domingo, que é preciso dobrar o comércio com a Alemanha, que foi de mais de US$ 20 bilhões, nos próximos 5 anos. Representantes dos governos e das indústrias brasileira e alemã se reuniram neste domingo, 19, na 52ª Comissão Mista de Cooperação Econômica Brasil-Alemanha (Comista), em Hannover.

Eles discutiram temas como a aplicação provisória do Acordo Mercosul-UE, o Acordo para Evitar a Dupla Tributação (ADT) entre os países e o apoio para expansão de projetos voltados à digitalização, inteligência artificial, descarbonização e biocombustíveis.

A Comista integra uma série de agendas estratégicas que acontecem no país europeu nesta semana, no âmbito da Hannover Messe. O objetivo do encontro deste domingo é fortalecer laços comerciais, com debates voltados para energia, sustentabilidade, tecnologia e investimentos, focando na participação na feira internacional.

Durante a reunião, o presidente da CNI, Ricardo Alban, afirmou que o Brasil pode se consolidar como parceiro estratégico da Alemanha no atual cenário global porque oferece previsibilidade, estabilidade democrática e segurança energética.

De acordo com Alban, o Brasil não pretende ser apenas fornecedor de insumos, mas parceiro na agregação de valor e no desenvolvimento tecnológico. Nesse contexto, apontou a matriz energética brasileira como um diferencial importante para a descarbonização industrial europeia e defendeu iniciativas práticas.

"Propomos o desenvolvimento de um projeto-piloto entre Brasil e Alemanha em biocombustíveis que permita uma avaliação qualitativa do potencial desse tipo de parceria", disse o presidente.