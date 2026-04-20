O presidente da Iberdrola, Ignacio Galán, reuniu-se com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva durante a cúpula bilateral Espanha-Brasil, em Barcelona, na sexta-feira, 17, informou a companhia.

No encontro, Galán destacou a importância estratégica do País para o futuro das suas atividades. O executivo também transmitiu a Lula o compromisso do grupo com o País, tendo realizado investimentos de quase R$ 40 bilhões nos últimos quatro anos.

A Iberdrola é a empresa espanhola que controla a Neoenergia, maior companhia do Brasil em distribuição elétrica, com mais de 17 milhões de clientes e concessões nos Estados da Bahia, Rio Grande do Norte, Pernambuco, São Paulo e Mato Grosso do Sul, além da capital federal, Brasília.

Neste momento, a companhia está em processo de renovação das concessões de distribuição no Brasil, incluindo aí a Neoenergia Coelba (BA), a Neoenergia Cosern (RN) e a Neoenergia Elektro (SP e MS).

O presidente da Iberdrola disse a Lula que, uma vez confirmada a renovação das concessões, a companhia tem a intenção de seguir investindo de maneira expressiva nos próximos anos, segundo nota da empresa.

O foco é continuar expandindo e modernizando as redes de todas as suas distribuidoras e eletrificando áreas como o oeste da Bahia, a fim de dar acesso a uma "energia segura, competitiva e limpa a residências e indústrias, como o agronegócio", segundo a nota.

Incluindo os ativos de geração, transmissão e distribuição de eletricidade, a Neoenergia está presente em 18 Estados brasileiros e no Distrito Federal e conta com mais de 725 mil quilômetros de linhas de distribuição elétrica e 8 mil quilômetros de linhas de transmissão, além de 3.600 MW de geração renovável, principalmente hidrelétrica.