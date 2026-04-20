O ministro da Fazenda, Dario Durigan, disse neste sábado que as forças políticas favoráveis ao papel do Estado na economia têm de defender que o Estado seja eficiente, com menos entraves burocráticos. Ele discursou em um painel sobre a política industrial verde no Global Progressive Mobilisation (GPM), um evento progressista, em Barcelona, na Espanha.
"O que tenho ouvido das pessoas é que elas estão cansadas da burocracia", disse Durigan. "Acho que nós, que defendemos o Estado e o papel do Estado, temos de defender um Estado que é eficiente, um Estado que cumpre o seu papel muito rapidamente e sem burocracia excessiva."
O ministro repetiu que comunicar os benefícios da agenda verde é um grande desafio. Ele deu como exemplo o mercado de carbono brasileiro, criado pelo governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. "É muito difícil falar sobre o mercado de carbono, e sobre o que o mercado de carbono vai levar para as pessoas do Brasil", disse.