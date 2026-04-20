A American Airlines negou envolvimento ou interesse em discussões em torno de uma fusão com a United Airlines. Em comunicado divulgado na sexta-feira, 17, a companhia aérea avaliou que a fusão seria negativa para a concorrência e para os consumidores.

"Embora mudanças no mercado aéreo mais amplo possam ser necessárias, uma combinação com a United seria negativa para a concorrência e para os consumidores e, portanto, inconsistente com nosso entendimento da filosofia da administração em relação ao setor e dos princípios da legislação antitruste", afirmou a American Airlines, em nota.

A companhia aérea reiterou que a execução de objetivos estratégicos e posicionamento de longo prazo seguem como principais focos da empresa.

Na mesma nota, a American Airlines ainda elogiou o "forte apoio" do presidente Donald Trump e de outros líderes do governo no setor de aviação. A expectativa, segundo a empresa, é de continuidade da colaboração entre o setor e o governo americano. "Demonstraram competência e compromisso contínuo em seguir aprimorando o melhor setor de aviação do mundo."