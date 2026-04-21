Integração
De acordo com Siqueira Filho, a TV 3.0 abre caminho para a integração com serviços digitais do governo, transformando a televisão em um ponto de acesso a políticas públicas, especialmente para a população que ainda encontra barreiras no uso de outras tecnologias.
O modelo da TV 3.0 e sua implantação foram definidos em decreto presidencial de agosto de 2025.
O ministro acredita que a nova tecnologia ampliará o alcance do Estado e fortalece a inclusão social, bem como mudará a forma como as pessoas assistem televisão.
Estamos falando de personalização, uma TV para cada brasileiro. Pela primeira vez, a televisão aberta poderá oferecer experiências adaptadas ao perfil do usuário, sem perder a sua característica essencial de meio de comunicação em massa, ponderou.
A TV 3.0 permite, por exemplo, a integração com sistema de alertas de emergência, com o envio de avisos para áreas específicas ativando os aparelhos de forma automática, sem a necessidade de conexão de banda larga.
Novos modelos
Durante o NAB Show, Siqueira Filho destacou que a TV 3.0 abrirá espaço para novos modelos de negócios no setor, como a publicidade segmentada baseada em dados e o comércio eletrônico integrado à experiência televisiva.
A expectativa é que durante a Copa do Mundo, que tem início em 11 de junho, já seja possível iniciar testes para a transmissão da TV 3.0.
O ritmo da implantação será definido de acordo com a estratégia das próprias emissoras e o papel do Estado é garantir um ambiente regulatório estável, previsível e propício ao investimento, afirmou o ministro.
Para o diretor-geral da Empresa Brasil de Comunicação (EBC), David Butter, a experiência da TV 3.0 no Brasil é acompanhada com atenção no exterior.
Segundo ele, há interesse pelas escolhas tecnológicas, possibilidades de conteúdo e o marco regulatório.
O Brasil se posiciona mais uma vez para liderar, acredita o diretor-geral.
A TV aberta brasileira tem, há décadas, escala e relevância. A TV 3.0 chega agora e acrescenta camadas de personalização, regionalização e, sobretudo, de oferta de serviços públicos, resumiu
O diretor de Operações, Engenharia e Tecnologia da EBC, Bráulio Ribeiro, destacou a participação da EBC na implantação da TV 3.0 e a divulgação do modelo na maior feira mundial de radiodifusão.
"Reforça a importância e o protagonismo que a comunicação pública brasileira tem tido nas discussões e na condução dos testes da TV 3.0, além de ser uma oportunidade de divulgar a plataforma comum da comunicação pública e dos serviços de governo como uma grande inovação da TV 3.0 no Brasil", disse.
Tags:
5G | Democratização da Comunicação | EBC | kit 3.0 | Ministério das Comunicações | TV 3.0 | TV aberta | TV Digita