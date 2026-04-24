A diretoria da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) aprovou nesta sexta-feira, 24, por unanimidade, o Acordo de Individualização da Produção (API) dos campos de Berbigão e Sururu, no pré-sal da bacia de Santos, que tem como operadora a Petrobras, com 42,5% de participação.

O consórcio é formado ainda pela Shell (25%), TotalEnergies (22,5%) e Petrogal Brasil (10%).

A aprovação do API abrange duas zonas. A BVE-ITP/RJS-656 passará a se chamar Berbigão e a BVE--ITP/RJS-697, batizado Sururu.